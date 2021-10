Morto dopo una rapina: lunedì l'ultimo saluto a Leonardo Vitale

ORIA – Si è svolto ieri (venerdì 15 ottobre) l’esame autoptico sul corpo di Leonardo Vitale, il madonnaro di Oria morto a seguito di un’aggressione nel centro di Lecce. I risultati dell’accertamento verranno depositati entro 90 giorni. Intanto sono stati fissati per lunedì 18 ottobre, alle ore 11:30, presso la chiesa di San Domenico, a Oria, i funerali. Il 69enne, originario di Ceglie Messapica, aveva una vocazione artistica che lo portava in giro per le feste patronali delle province di Brindisi e Lecce, dove disegnava i volti della Madonna e di varie figure sacre. Ultimamente svolgeva questa attività in via Trinchese, nei pressi del teatro Apollo di Lecce.

Qui si recava ogni fine settimana con il suo trolley contenente tavolozza e colori. La sua ultima opera è stata realizzata la sera di lunedì 4 ottobre. A notte inoltrata, mentre si dirigeva verso la stazione per rientrare a casa, l’artista sarebbe stato aggredito dal 23enne Mamadou Lamin, originario del Senegal. Il migrane poco prima avrebbe adocchiato l’oritano mentre riponeva un sacchetto pieno di monetine nel suo trolley. Quindi l’avrebbe seguito fino a bloccarlo fra via Leonardo Quarta e via Don Bosco, dove lo avrebbe rapinato del trolley e del telefono cellulare, ricorrendo alla violenza.

Poco dopo, a seguito di una segnalazione arrivata alla sala operativa delle forze dell’ordine tramite 113, una pattuglia delle Volanti della questura salentina ha trovato il corpo di Vitale riverso per terra, privo di sensi, con una ferita in testa. Trasportato presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, è entrato in un coma dal quale non si è più ripreso. La mattina dell’11 ottobre, purtroppo, il 69enne è deceduto presso il reparto di Rianimazione. Quattro giorni prima il figlio aveva sporto denuncia per rapina, facendo emergere un precedente furto del trolley subito dal padre circa un mese prima. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Lecce, sono state complesse. Grazie alla disamina di numerose immagini riprese dalle telecamere del centro di Lecce, gli investigatori hanno individuato il presunto aggressore in Mamadou. Questi nella giornata di giovedì (14 ottobre) è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per i reati di rapina e di morte o lesione conseguenza di altro delitto. Interrogato dal pm, il giovane ha confessato.