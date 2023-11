Circa 90 tonnellate di fertilizzante sul terreno: il forte malodore si propaga per le marine

TORRE SAN GENNARO (TORCHIAROLO) - Nella mattinata di ieri (3 novembre) un'azienda agricola avrebbe depositato circa 90 tonnellate di ammendante compostato misto sul proprio terreno nello svolgimento di attività agricola, creando un problema igienico-sanitario nell'intera zona. La Polizia Locale di Torchiarolo ha ricevuto numerosissime chiamate da parte dei cittadini, che lamentavano un malodore tale da obbligarli a non uscire da casa e a tenere le porte e le finestre chiuse. Gli agenti ed il personale Arpa Puglia - dunque - sono giunti sul posto, ovvero nella località marina di Torre San Gennaro, dove è stata effettuata un'attività congiunta di verifica. Secondo le testimonianze di diversi residenti, il cattivo odore sarebbe stato talmente intenso da arrivare fino all'altra località marina di Campo di mare.

L'ammendante composto misto è sostanzialmente un fertilizzante ottenuto dal compost della raccolta differenziata, in grado di ridare fertilità al terreno nell’ottica di un’economia sempre più circolare. Da quanto emerso, dunque, il suo utilizzo non è affatto vietato, ma sarebbe stato il corposo impiego nelle vicinanze del centro abitato ad aver innescato i disagi per i residenti. Sono comunque in corso ulteriori accertamenti, le cui risultanze verranno trasmesse all'Autorità giudiziaria.