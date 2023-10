Nubifragio: anche San Pietro allagamenti e disagi. Sottopassi chiusi

SAN PIETRO VERNOTICO - Allagamenti di disagi anche a San Pietro Vernotico a causa del violento nubifragio che si è abbattuto in alcune zone del Brindisino nella serata di sabato 21 ottobre. Chiusi i sottopassi di via Stazione e via Lecce che come ad ogni forte pioggia diventano impraticabili a causa del malfunzionamento delle pompe.

Un fiume in piena il tratto compreso tra via Torchiarolo e via Stazione dove il livello dell'acqua ha raggiunto i marciapiede. Allagate anche via Pola, via XXIV Maggio, via Carrozzo, via Brindisi (zona Torre Quadrata) e via Pisacane. Tombini in tilt. Soliti disagi e solite strade. Un copione già visto per i cittadini, legato anche alla mancata manutenzione di tombini e caditoie.

I volontari della Protezione civile hanno provveduto a chiudere le strade a rischio e svuotare scantinati e vie allagate. Il comandante della Polizia Locale, Luigi Cattolico, la sindaca Maria Lucia Argentieri e il vice sindaco Piero Solazzo hanno eseguito i dovuti sopralluoghi tesi a una ricognizione delle criticità. Come già accennato un primo passo per fronteggiare il problema degli allagamenti potrebbe essere quello della manutenzione delle caditoie, piene di erbacce e rifiuti. Poi la riparazione delle pompe che dovrebbero svuotare automaticamente i sottopassi.