Scoperta a lavorare nonostante i divieti, sanzionate parrucchiera e cliente

Tante le segnalazioni che arrivano ai carabinieri impegnati in attività di controllo mirato sul territorio. L'attività è stata chiusa per 5 giorni

MESAGNE - Una parrucchiera e la cliente sono state sanzionare perchè non hanno rispettato le vigenti norme relative al rischio di contagio da Covid-19. I carabinieri della stazione di Mesagne, infatti, grazie alle segnalazioni e dopo una serie di specifici servizi di osservazione, hanno scoperto e sanzionato una 42enne titolare del salone che, all'interno del suo locale, stava servendo una cliente, una 64enne del posto. Questo è accaduto nella mattinata di sabato 3 aprile. Per il locale è stata disposta la sanzione accessoria della chiusura per cinque giorni.