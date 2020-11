Abbandona cuccioli per strada, immortalato dalle telecamere: denunciato

SAN MICHELE SALENTINO - Ha abbandonato due cani meticci, di uno e otto mesi, nella zona Pip di San Michele Salentino. Per fortuna sotto le telecamere. È così che un 75enne del posto è stato denunciato dai carabinieri per abbandono di animali.

I fatti risalgono all’11 novembre scorso. I cuccioli sono stati lasciati nei pressi del circo Orfei, che, va ricordato, è bloccato a San Michele in seguito all’ultimo Dpcm.

I militari della locale stazione hanno visionato le telecamere installate nella zona che hanno ripreso per intero la scena dell’abbandono. Ha raggiunto la zona Pip a bordo della sua auto. Gli animali, in buona salute, sono stati affidati al personale del Circo, in attesa di adozione.