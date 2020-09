Inquinatori seriali individuati dai carabinieri dopo denuncia del sindaco

FRANCAVILLA FONTANA - Per fortuna ci sono le telecamere che immortalano i continui gesti di inciviltà nei confronti dell'ambiente e dell'uomo e che permettono, quindi, l'individuazione dei trasgressori. A Francavilla Fontana grazie al sistema di videosorveglianza sono stati individuati due inquinatori seriali. Questa volta dai carabinieri su querela sporta dal sindaco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si tratta di un 19enne e un 29enne del posto in più occasioni hanno abbandonato diversi rifiuti domestici in via Pepe sita nel centro storico di Francavilla. I carabinieri hanno contestato loro la violazione amministrativa per “abbandono di rifiuti”: la contravvenzione ammonta a 200 euro.