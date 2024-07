Abusi su due bambine, inflitti 18 anni di reclusione a un istruttore di equitazione

Una condanna esemplare a 18 anni di reclusione è stata inflitta oggi (lunedì 15 luglio 2024) dalla prima sezione penale del tribunale di Lecce a un istruttore di equitazione, di 66 anni, originario del Brindisino, accusato di aver molestato, in un maneggio nel Leccese, un’allieva all’epoca dei fatti 13enne e, in numerose occasioni, una bambina di cui era prozio.

A emettere il verdetto è stato il collegio composto dalla presidente Annalisa De Benedictis e dalle giudici Giovanna Piazzalunga ed Elena Coppola, a fronte di una richiesta a undici anni invocata dal sostituto procuratore Luigi Mastroniani, lo stesso magistrato che coordinò le indagini ottenendo, nel luglio del 2022, l’arresto dell’uomo.

Stando alle carte dell’inchiesta, il 16 maggio del 2021, dopo aver carpito la fiducia dell’allieva 13enne in precedenti lezioni, l’avrebbe accompagnata in un luogo isolato con la scusa di insegnarle un metodo speciale per entrare in empatia con il cavallo; l’avrebbe dunque afferrata per il polso e costretta a toccare le parti intime dell’animale, per poi allungare le sue mani sul corpo della giovane. Al rifiuto di questa, l’istruttore avrebbe replicato “se non mi hai fatto fare questa cosa, io non posso più fare niente”, alludendo all’impossibilità di proseguire quel pretestuoso insegnamento.

Della bambina di nove anni, invece, l’uomo avrebbe abusato ripetutamente, in qualità di prozio, da quando aveva nove anni, dal 2018 al 2020, e in diverse circostanze (in una roulotte sulla strada per il maneggio, in campagna, all’interno della sua autovettura, nella sua abitazione, in un appartamento in costruzione), cercando poi di comprare il suo silenzio con regali, cioccolata e denaro o spaventandola perché “altrimenti sarebbe scoppiata una guerra e la mamma non le avrebbe voluto più bene”.

A scoprire le molestie fu proprio la madre che, dopo aver appreso come confidenza dallo stesso familiare di un’inchiesta avviata contro di lui, sollecitò la figlia per verificare se anche lei avesse subito attenzioni “particolari”. Ad alimentare i dubbi erano stati il ritrovamento di una lettera scritta dalla bambina alla sua amichetta e confidente, in cui si faceva riferimento a un “segreto inconfessabile”, il rifiuto della piccola, dall’aprile del 2020, di vedere lo zio, senza una ragione, manifestazioni di insicurezza e ansia, calo del rendimento scolastico e incontinenza notturna.

Arrivata l’amara conferma, la donna sporse denuncia ai carabinieri e successivamente presentò un’integrazione di querela, perché il 66enne, venuto a conoscenza dell’ulteriore indagine a suo carico, avrebbe perseguitato, con appostamenti, la famiglia, per condizionarla in vista dell’imminente incidente probatorio.

Le due ragazzine, ascoltate in forma protetta nel tribunale per i minorenni, confermarono le accuse e, nel processo, le loro famiglie si erano costituite parti civili con gli avvocati Anna Maria Ciardo e Vito Epifani del foro di Lecce, e Pasquale Morleo del foro di Brindisi, ottenendo un immediato risarcimento del danno (il resto dovrà essere liquidato in separata sede) per una cifra complessiva vicina ai 200 mila euro.

Non appena saranno depositate le motivazioni (entro novanta giorni) l’imputato potrà presentare ricorso in appello attraverso l’avvocata Francesca Conte.