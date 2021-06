Abuso d'ufficio: torna libero il dirigente del Comune di Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - Il 26 maggio scorso Pasquale Suma, 66enne cegliese dirigente dell'area 6/Pianificazione del Territorio del Comune di Ceglie Messapica, era finito ai domiciliari con l'accusa di abuso d'ufficio. Ieri, venerdì 18 giugno 2021, il Riesame lo ha rimesso in libertà. La misura cautelare degli arresti domiciliari è stata sostituita con la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio presso il Comune.

Le indagini sono state dirette dal sostituto procuratore Raffaele Casto e coordinate dal procuratore aggiunto Antonio Negro, entrambi della Procura di Brindisi. I militari del nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Brindisi hanno eseguito l'ordinanza cautelare di applicazione degli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Brindisi, Vittorio Testi.

Le accuse: Suma avrebbe illecitamente rilasciato un permesso di costruire con cambio di destinazione d'uso di un immobile artigianale di proprietà di un'azienda locale operante nel settore immobiliare. Per l'accusa Suma, violando specifiche regole di condotta espressamente previste dalla normativa di settore che non lasciano spazio alla marginalità, ha autorizzato, di fatto, l'azienda a non versare i dovuti contributi previsti per il rilascio del permesso a costruire, dell'ammontare complessivo di circa 53mila euro, accettando il versamento parziale di soli 8.600 euro. Avrebbe dunque cagionato anche un ingiusto danno patrimoniale all'ente di appartenenza, ovvero il Comune di Ceglie Messapica.

Intanto il sindaco di Ceglie, Angelo Palmisano, il 15 giugno aveva revocato l'incarico di dirigente dell'area 6/Pianificazione del Territorio del Comune a Suma. La richiesta di revoca e di trasferimento ad altra mansione era stata richiesta dallo stesso Suma. Il nuovo responsabile d'area è il geometra Francesco Barletta.