Si accascia e muore sull'impalcatura: tragedia in un cantiere edile

MESAGNE - Una tragedia che ha manifestato lo sgomento di tutta la comunità mesagnese, e ha dimostrato ancora una volta quanto la vita sia labile.

Intorno alle ore 15.00 di oggi (13 novembre), un imprenditore edile 64enne di Mesagne è deceduto per cause naturali all'interno del cantiere in cui lavorava la sua ditta. Di colpo si è accasciato sull'impalcatura installata in via Ajmonetto San Giorgio, seconda traversa a destra di via Domenico Antonucci (la strada che confluisce sulla provinciale per San Vito dei Normanni).

A nulla sono valsi i soccorsi del personale medico giunto sul posto, a bordo di un'ambulanza e di un'auto medica, che per circa un'ora hanno provato inutilmente a rianimarlo. I vigili del fuoco di Brindisi sono intervenuti per portare a terra il corpo del malcapitato.

La polizia locale di Mesagne sta attualmente raccogliendo le informazioni dei testimoni per trasmetterle presso la Procura della Repubblica di Brindisi. Presenti sul posto anche il reparto Spesal (servizio regionale di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro), e la polizia di Stato. La salma è stata già riconsegnata alla famiglia dell'uomo.