Litigano in strada e inveiscono contro i poliziotti: denunciati

Accesa lite lunedì mattina in via Carducci, al rione Paradiso, fra un uomo e una donna. Entrambi condotti in questura

BRINDISI - Doppia denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale. Questo l’epilogo di un’accesa lite che si è verificata ieri mattina (lunedì 19 luglio) in via Carducci, nella cosiddetta zona della Corazzata, al rione Paradiso. L’alterco ha riguardato uno straniero e una donna. Fra i due sono volate parole grosse. Lo straniero avrebbe anche subito un’aggressione fisica che ha reso necessario l'intervento di un'ambulanza. Hanno assistito alla scena decine di persone, fra utenti dell’ufficio postale situato proprio lì in via Carducci e clienti delle attività commerciali dislocate lungo la strada, a quell’ora in pieno fermento.

Allertati da alcuni cittadini, sul posto si sono recati i poliziotti della Sezione volanti. Ma l’arrivo degli agenti non è stato apprezzato dai due litiganti, che avrebbero sfogato il loro malcontento anche nei confronti degli uomini in divisa. A quel punto sono stati condotti entrambi in questura, dove è stata formalizzata una denunciata a piede libero a carico di entrambi. Non è chiaro cosa abbia scatenato la lite. Con ogni probabilità, futili motivi.