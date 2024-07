Accoltellato in auto nei pressi di un locale, scena ripresa da telecamere: un arresto

BRINDISI - Ha un volto e un nome il responsabile dell'accoltellamento perpetrato nella notte tra il 24 e il 25 maggio scorsi nei confronti di un 30enne di Brindisi, A.S. che riportò gravi ferite a braccia e gambe: si tratta del 26enne Cosimo Morleo, anche lui di Brindisi, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Gip Stefania De Angelis in seguito alle indagini operate dalla Squadra mobile subito dopo i fatti. La vittima fu sottoposta a intervento chiururgico e dimessa con una prognosi di 40 giorni. Aveva riportato una lesione tendinea all’avambraccio destro.

Le indagini

Come già accennato gli uomini della Squdra mobile della questura di Brindisi, diretti dal vice questore Giorgio Grasso, si misero subito a lavoro. Furono chiamati dai medici dell'ospedale Perrino dove il 30enne era giunto con ferite di arma da arma da taglio a braccia e gambe. Il ragazzo raccontò di essere rimasto vittima di una rapina perpetrata da uno straniero mentre si trovava nei pressi della sua abitazione al quartiere Sant'Elia. Gli agenti raccolsero la sua testimonianza ma capirono subito che i fatti raccontati nascondevano altre verità.

Dalle successive indagini emerse, infatti, che l'accoltelamento si era verificato al quartiere Casale (e non al Sant'Elia), nei pressi di un locale. E che gli stranieri nulla avevano a che fare con la vicenda. La scena dell'accoltellamento era stata interamente ripresa dalle telecamere dell'esercizio commerciale in questione. Ed è solo grazie alla profonda conoscenza del territorio da parte dei polizioti e ai sistemi di videsorveglianza (sono stati esaminati anche i fotogrammi delle telecamere installate sulla facciata del Perrino) se gli investigatori hanno dato una risposta a questo grave episodio. La vittima non ha fornito dettagli utili alle indagini.

Per motivi che tuttora non si conoscono, è stata accoltallata mentre era in auto, insieme a una ragazza, davanti a un locale pieno di giovani e bambini. Anche l'autore del gesto era in compagnia di una ragazza. Le telecamere mostrano Morleo, entrato nel locale come cliente, che nota la presenza del 30enne. Lo osserva mentre attende il suo ordine. Poi, improvvisamente, gli si avvicina e lo accoltella.

La scena dell'accoltellamento

A.S. è seduto sul lato passeggero, alla guida c'è una ragazza che vista la scena scende dall'auto. L'accoltellatore entra nell'abitacolo attraverso il lato guidatore rimasto vuoto continuando a sferrare fendenti, la vittima riesce a uscire dall'auto e correre verso il locale. L'aggressore fugge in auto. Il 30enne viene soccorso da avventori e titolare del locale, perde molto sangue, viene portato al Pronto soccorso del Perrino di Brindisi dove vi entra da solo, l'accompagnatore va via. Questi i fatti immortalati dalle telecamere. Nessuno in quel momento ha chiamato le forze dell'ordine, nè i testimoni, nè il titolare del locale e i suoi collaboratori. Un aspetto che non è passato inosservato alla Gip che ha firmato l'ordinanza.

"Clima di omertà"

"Appare preoccupante l'evidente clima di omertà che ha caratterizzato l'episodio criminoso. La stessa persona offesa, infatti, ha reso dichiarazioni assolutamente reticenti e fuorvianti, riferendo agli inquirenti di essere stata ferita da uno straniero nel corso di un tentativo di rapina e non è da sottovalutare la circostanza che nessuno dei presenti, compreso il titolare del locale nei pressi del quale è avvenuta l'aggressione e in cui si è rifugiato il ferito abbia ritenuto di allertare le forze dell'ordine (intervenute solo a seguito della segnalazione effettuata dai medici dell'ospedale Perrino)". Scrive la giudice.

L'ordinanza a carico del 26enne è stata eseguita il 10 luglio scorso, Morleo è stato portato in carcere. Durante l'interrogatorio di garanzia ha ammesso di aver commesso il fatto. È accusato di lesioni personali aggravate.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui