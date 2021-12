Uomo accoltellato all'addome dopo una lite: denunciato l'aggressore

CAROVIGNO - La lite in strada è degenerata in un accoltellamento, fortunatamente senza gravi conseguenze. Si sono vissuti momenti di grande concitazione domenica notte (12 dicembre) in una via del centro di Carovigno, dove un’accesa discussione ha contrapposto un 50enne a un 60enne. E’ accaduto intorno all’una. I due si sono fronteggiati per dissidi di carattere personale, nei pressi dell’abitazione di uno dei due. Al culmine della discussione, il 50enne, con un coltello da cucina, ha ferito all’addome il 60enne. Questi è stato soccorso da personale del 118 e trasportato in ospedale. Fortunatamente si trattava di una ferita di lieve entità, refertata con qualche giorno di prognosi. Sul posto si sono recati i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni. Da quanto appreso la vittima non sarebbe intenzionata a denunciare l’aggressione. I militari hanno comunque proceduto con una denuncia a piede libero a carico dell’accoltellatore, che dovrà rispondere del reato di lesioni aggravate dall’utilizzo di un’arma.