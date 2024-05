Accoltellamento del guardiano del lido: giovane arrestato per tentato omicidio

CAROVIGNO - È stato arrestato dai carabinieri il 21enne di Carovigno presunto responsabile dell'accoltellamento di K.K., 32enne originario del Gambia, guardiano di un lido in località Mezzaluna a Torre Santa Sabina. L'episodio avvenne durante la notte di Ferragosto del 2023. L’arrestato è indagato per tentato omicidio aggravato dai futili motivi e per porto abusivo di arma bianca.

L'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Brindisi Vilma Gilli su richiesta della Procura della Repubblica, è stata eseguita lo scorso lunedì, 13 maggio, dai carabinieri della stazione di Carovigno e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni.

I fatti

Lo scorso 15 agosto, intorno alle 2 del mattino, un cittadino che stava passeggiando nella zona costiera di Torre Santa Sabina (Carovigno) notò un ragazzo accasciato al suolo, nei pressi dell'area docce del lido T-Beach. Dunque chiamò carabinieri e 118. La vittima era cosciente e venne inizialmente trasportata all'ospedale "Perrino" di Brindisi, per poi essere indirizzata al "Vito Fazzi" di Lecce durante il giorno successivo.

Il giovane gambiano presentava ferite da arma da taglio sul torace, derivanti da quattro coltellate. La prognosi inizialmente era riservata viste le condizioni dell'accoltellato. Una prima svolta alle indagini arrivò qualche giorno dopo l'accaduto, il 18 agosto 2023, quando i militari dell'Arma poterono ascoltare la versione della vittima. Un sospettato venne individuato ed interrogano. Poi le indagini ripresero, sia con metodi tradizionali che con tecniche innovative, sino all'arresto di qualche giorno fa.

