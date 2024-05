Accoltellamento su un'imbarcazione: due feriti. Squadra mobile al lavoro

BRINDISI - Gli agenti della Squadra mobile della questura di Brindisi sono al lavoro per ricostruire le circostanze di un accoltellamento verificatosi nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 2 maggio, in uno dei cantieri navali siti in zona Materdomini a Brindisi. Da quanto si apprende le persone coinvolte sono due: P.P., 40 anni, che ha riportato diverse verite alla gamba destra e al torace, e un altro uomo che è rimasto ferito a una mano. I due sono stati soccorsi da due ambulanze del 118 giunte all'interno del cantiere dove si è verificato l'accoltellamento. Da quanto si apprende inizialmente era stato richiesto l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco perchè i feriti si trovavano a un'altezza di circa 3 metri, sembrerebbe su un'imbarcazione. Al momento non si conosce l'arma utilizzata, potrebbe essere un coltello o un cacciavite. Nel momento in cui scriviamo i poliziotti sono a lavoro per ricostruire i fatti, entrambe le persone coinvolte sono al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. P.P. ha riportato ferite più preoccupanti ma non correrebbe pericolo di vita.

Seguono aggiornamenti

