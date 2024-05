Arriva in ospedale con ferite di arma da taglio a braccia e gambe: si indaga

BRINDISI - Polizia a lavoro per ricostruire le circostanze di un ferimento verificatosi nella serata di venerdì 24 maggio a Brindisi. Un uomo, poco più che 30enne, A.S., si è presentato in ospedale con ferite di arma da taglio a braccia e gambe. Secondo le prime informazioni racolte si tratterebbe di un accoltellamento verificatosi per strada. Al momento non si conoscono i motivi. L'uomo ha subito danni a un tendine e dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico, è stato ricoverato in ortopedia. Intanto gli agenti della Sezione volanti della questura di Brindisi, giunti poco dopo in ospedale, e i colleghi della Squadra mobile sono a lavoro per ricostruire le circostanze del ferimento.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui