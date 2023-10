Accoltellata dal vicino: sciolta la prognosi. Aggressore interrogato dal Gip

SAN VITO DEI NORMANNI – Sospiro di sollievo per le sorti della 17enne di San Vito Dei Normanni che nella tarda serata di sabato 30 settembre è stata accoltellata dal suo vicino di casa: la ragazza è stata dichiarata fuori pericolo, sciolta la prognosi e domani potrebbe tornare a casa. Nella giornata di ieri, martedì 3 ottobre, si è svolto l’interrogatorio di convalida dell’arresto del suo aggressore, un 52enne con problemi psichici.

Assistito dal suo legale di fiducia, l’avvocato Nunzia Iaia, l’uomo ha spiegato di non ricordare nulla di quella sera. È stato lo stesso avvocato a raccontargli cos’era successo. Che aveva accoltellato la sua giovane vicina di casa all’addome. L’uomo si è detto dispiaciuto per quello che aveva fatto ma avrebbe completamente rimosso l’accaduto. L’accoltellamento, quindi, resta senza movente, senza una spiegazione se non quella di un gesto involontario: il 52enne non era intenzionato a colpire la ragazza. Cosa gli sia passato per la mente lo stabilirà una perizia psichiatrica richiesta dalla stessa legale. Sia l’avvocato che il pubblico ministero che aveva disposto l’arresto hanno chiesto che l’uomo resti ricoverato nella stanza 100 dell’ospedale Perrino di Brindisi dove è stato portato in stato di arresto subito dopo i fatti.

“Solo a seguito della stabilizzazione del paziente verrà individuata la struttura adatta dove ricoverarlo e il da farsi per il processo”. Precisa l’avvocato. L’uomo oltre a problemi di natura psichica legati a uno stato di depressione è affetto anche da problemi fisici (motivo dell'attuale ricovero), a giugno scorso era finito in ospedale per un blocco renale e successivamente fu preso in carico per le patologie di natura psichiatrica. Subito dopo l’accoltellamento era stato trovato in stato confusionale, aveva le allucinazioni, si sentiva in pericolo e aveva paura ma non ha saputo spiegare perchè ha agito in quel modo. Per fortuna la ragazza che purtroppo è finita vittima di questo gesto senza spiegazioni, sta bene.