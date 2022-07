A processo per evasione fiscale: assolto il liquidatore di una società

BRINDISI – Era accusato di aver evaso l’iva per un importo di circa 65mila euro, ma l’impianto accusatorio non ha retto. E’ stato assolto perché il fatto non sussiste un uomo di 32 anni che ricopriva l’incarico di liquidatore, nonché rappresentante legale, della società “Oliva group srl”. La sentenza è stata emessa dalla giudice del tribunale di Brindisi, Adriana Almiento.

L’imputato, difeso dall’avvocato Riccardo Mele, doveva rispondere di omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell’Iva relativa al periodo d’imposta 2012, al fine di evadere le imposte. Nell’effettuare i calcoli, però, gli investigatori hanno tenuto conto delle sole poste attive. Come sostenuto dalla difesa, si tratta di un principio giusto in sede di giustizia tributaria, posto che chi omette dichiarazione non può far valere successivamente i costi sostenuti e non dedotti, ma non applicabile in sede penale. L’avvocato ha dunque rimarcato questa lacuna investigativa, chiedendo in subordine una perizia contabile che il giudice non ha ritenuto di far svolgere, accogliendo la tesi difensiva.