Accusata di aver "plagiato" e aggredito la paziente: il caso della psicologa mesagnese

MESAGNE - Si è affidata alle cure di una professionista, una psicologa originaria di Mesagne. Si è affidata e si è fidata. Ma in pochi mesi il rapporto è cambiato, c'è stata una commistione che sconfinava nel privato. La ragazza racconterà poi diversi episodi, diversi casi che travalicano un normale rapporto psicologo-assistito e sconfinano nella manipolazione: la "spinta" ad allontanarsi dalla famiglia d'origine, la scelta di non vaccinarsi contro il Covid su "suggerimento" della professionista. Fino ad arrivare al culmine: l'aggressione. E purtroppo non solo verbale. L'Ordine degli Psicologi della Puglia, dopo l'esposto presentato dalla giovane, ha irrogato alla professionista la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per 365 giorni. Ovviamente, lei potrà presentare ricorso. Intanto, l'altra protagonista - suo malgrado - di questa vicenda si sta lasciando alle spalle una serie di episodi che non avrebbe mai pensato di poter vivere. Dopo questi fatti, ha deciso di affidarsi allo studio legale "Rizzo - Sartorio" per avere giustizia, sia tramite l'Ordine, sia per altre vie. Per ovvie ragioni di privacy e per la delicatezza del tema, l'identità della vittima sarà tutelata. Basta sapere che è una giovanissima, originaria di un comune del Brindisino.

L'Ordine interviene a tutela degli assistiti

L'Ordine degli Psicologi esiste non solo per vegliare sulla deontologia professionale degli scritti, ma anche per tutelare l'utenza, quell'utenza che vuole curare la propria salute psicologica. Infatti, un percorso terapeutico deve produrre giovamento, crescita, maggiore consapevolezza. Ogni psicologo ha alle spalle anni di studi, di ricerche. E il presente vuol dire "confronto e aggiornamento". Ma ci possono essere dei casi, come in ogni professione, in cui la deontologia viene violata. Ed è qui che interviene l'Ordine. Una volta ricevuto l'esposto, ha dato il via alla propria istruttoria, verificando e vagliando le parole della giovanissima. E ha deciso di irrogare una sanzione "massima". Dopo, c'è solo la radiazione dall'albo. C'è da aggiungere che nei racconti la ragazza cita persone terze, che hanno assistito a episodi che sono tasselli di questo complicato mosaico. Il racconto della giovane parte dagli anni difficili che seguono l'adolescenza, dai rapporti complicati in famiglia. La scelta è quella di affidarsi a una professionista.

Un rapporto "esclusivo" che sfocia nel plagio

Così, la ragazza incontra la psicologa. Il rapporto inizialmente è quello che si instaura tra un professionista e il proprio assistito, che dà giovamento e sollievo. Anche se, già dall'inizio, a posteriori si può notare qualcosa di "strano", una confidenza che va oltre un normale rapporto professionale. E l'idillio in questo caso dura poco. Sempre a posteriori, la giovanissima si renderà conto di aver subito un vero e proprio plagio. Il racconto è lungo e, sempre per tutelare la vittima, alcuni episodi non possono essere esplicitati, vista anche la delicatezza della tematica. Ma qualche esempio può aiutare a comprendere la manipolazione in atto. La giovane, su "suggerimento" della professionista sceglie di adottare un animale d'affezione. La scelta, se ne renderà conto in seguito, si rivelerà sbagliata, almeno per quella fase della vita. La psicologa "punta il dito" contro la famiglia della ragazza e la spinge ad allontanarsi dal suo nucleo, tanto che lei lascerà, in maniera conflittuale, le mura domestiche per andare a vivere altrove. Il rapporto con i famigliari si incrina, si deteriora, sempre su input e suggerimenti della professionista, che non lesina commenti, anche non professionali, sui membri della famiglia. E sconfina inoltre in un campo non suo: quello epidemiologico. Lei è una no-vax convinta e così anche la ragazza viene indotta a "seguirne l'esempio", non vaccinandosi contro il Covid. Insomma, la giovane ha un solo punto di riferimento ormai: la professionista. Il resto dei rapporti sono troncati.

Una situazione insostenibile e l'aggressione fisica

E' bene ricordare che si sta parlando di una ragazza giovanissima, che ha delle problematiche da affrontare e che si fida di una donna che appare carismatica. E che si sta parlando anche di una professionista che avrebbe abusato, stando sempre al racconto, della professione, del suo ruolo e della fiducia che le era stata riposta. Il rapporto è condito anche da momenti di conflitto aperto, che la ragazza non racconta a nessuno. Si fida ancora della professionista. E' il suo punto di riferimento. Il culmine sembra raggiunto, a un occhio esterno ovviamente, quando la ragazza comincia a lavorare per un'attività della famiglia della psicologa. O forse viene raggiunto quando la ragazza è sul punto di cambiare vita e percorso universitario, sempre su suggerimento pressante della professionista. Intanto, il rapporto tra l'adulta e la ragazza - perché parlare ancora di professionista e assistita forse adesso diventa un azzardo - comincia a incrinarsi spesso. Le litigate sono tante, i momenti di sconforto della seconda non si contano. La psicologa si nega, addirittura, non risponde. E durante le sedute scambia messaggi con altri pazienti, dice. E parla delle loro esperienze, violando il segreto professionale, stando al racconto. In un incontro chiarificatore in cui è presente anche la madre della giovane si lascia andare a giudizi su quest'ultima e la colpevolizza per alcune situazioni. La ragazza vive sensazioni ambivalenti, fino a un punto di non ritorno: spiega di essere stata aggredita fisicamente nello studio.

Per riprendere in mano la propria vita

Quella è la goccia che fa traboccare il vaso. La giovane, provata psicologicamente, raduna le ultime forze e rompe i contatti, decidendo di rimettere in carreggiata la propria esistenza che, come si è visto, ha subito troppi scossoni e parecchie rotture. E poi c'è anche da fare i conti con il rapporto con la psicologa. Si rende conto di ciò che ha passato e, assistita dai legali dello studio Rizzo-Sartorio, chiede all'Ordine di intervenire. E non solo. Il riassunto non rende giustizia al racconto e all'esperienza della ragazza, che si sente vittima di abusi e violenze psicologiche. Anche fisiche. Infatti, la procura di Brindisi è stata informata dell'accaduto. Spettano ai magistrati le valutazioni intorno a eventuali profili penali delle condotte della psicologa. Intanto, come detto, l'Ordine ha irrogato una pesante sanzione, dopo l'esposto presentato dalla giovane.