Accusato di aver assaltato un supermercato: disposti i domiciliari

BRINDISI - Accusato di una rapina presso il supermercato Eurospin di Mesagne, C.A.S., 22enne brindisino, difeso dall'avvocato Francesco Monopoli, si è visto attenuare la misura cautelare e sono stati disposti per lui gli arresti domiciliari. Il ragazzo resta però recluso presso il carcere di Lecce in quanto deve anche rispondere di un altro colpo, questa volta in una tabaccheria a Brindisi. In entrambi i casi si sarebbe fatto "aiutare" da una ragazza, la 23enne L.C. Stando dunque alle indagini condotte in sinergia tra la squadra mobile di Brindisi, diretta dal vice questore Rita Sverdigliozzi, e il commissariato di Mesagne, diretto dal dirigente Giuseppe Massaro, in pochi giorni la coppia avrebbe messo a segno due rapine.

Infatti, il 10 ottobre, gli agenti della polizia hanno dato seguito a un'ordinanza di misura cautelare personale a carico dei due giovani, per il primo assalto, quello del 14 settembre al supermercato di Mesagne. Custodia cautelare in carcere per il primo, obbligo di dimora per la seconda. Sono ritenuti responsabili dei reati di rapina aggravata e di favoreggiamento personale. I due erano stati già arrestati il 27 settembre scorso, dopo la rapina in una tabaccheria di piazza Vittoria, a Brindisi. C.A.S., assistito dall'avvocato Monopoli, è comparso davanti al gip Valerio Fracassi per l'interrogatorio di garanzia. Ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere, ma ha rilasciato una breve dichiarazione spontanea.

Il pm che si occupa di questo caso - la rapina a Mesagne - è Luca Miceli. Il suo collega Gualberto Buccarelli è titolare dell'indagine relativa al colpo di Brindisi. Il gip Fracassi ha disposto l'attenuazione della misura cautelare nei confronti del giovane indagato: per lui ha previsto gli arresti domiciliari. C.A.S., come anticipato, resta però in carcere a Lecce, in quanto sul suo capo pende un'altra accusa - che sarebbe stata consumata in "coppia" con L.C. -, quella relativa all'assalto presso la tabaccheria brindisina. In questo caso, su istanza dell'avvocato Monopoli, è atteso a giorni un verdetto del Riesame.