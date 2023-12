Accusato di maltrattamenti in famiglia: assolto, condotta non sistematica

BRINDISI - Un uomo di 62 anni, originario di Carovigno, accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna è stato assolto al termine di un procedimento, celebrato con rito abbreviato (che prevede, in caso di condanna, uno "sconto" pari a un terzo della pena). L'uomo è stato condannato solo per un secondo capo di imputazione, riguardante il possesso di una katana, non registrata, a una pena pari a due mesi di reclusione. La sentenza è stata emessa nel corso dell'udienza del 30 novembre scorso. La gup del Tribunale di Brindisi, Stefania De Angelis, ha assolto l'imputato, difeso dall'avvocato Pasquale Lanzilotti, "peché il fatto non costituisce reato".

Le dichiarazioni della persona offesa - la compagna dell'uomo - "appaiono precise, circostanziate e scevre da qualsivoglia intento calunniatorio". Il pm Alfredo Manca, per entrambi i capi di imputazione, aveva chiesto una condanna pari a due anni e quattro mesi di reclusione. L'avvocato Lanzilotti, invece, aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato da lui assistito. La giudice ha optato per l'assoluzione perché manca, tra l'altro, la sistematicità delle condotte poste in essere dall'uomo. Infatti, nella sentenza, viene richiamato un pronunciamento della Cassazione su una vicenda analaga, che tratta dello stesso tipo di reato ipotizzato. Per comprendere questa sentenza occorre ricostruire brevemente i fatti.

Il 9 febbraio 2023 i carabinieri del Nor della compagnia di San Vito Dei Normanni - da cui dipende la stazione di Carovigno - si recano presso un'abitazione in città. E' stata segnalata una lite. I militari ricostruiscono l'accaduto in questi termini: un uomo - l'imputato in questo processo - ha aggredito verbalmente, in maniera violenta, la compagna e il figlio di lei. Ovviamente, per tutelare la vittima, in questo articolo non vengono indicate né le generalità della donna, né tantomeno quelle dell'uomo. Di quest'ultimo, all'arrivo dei carabinieri, non c'è traccia. Infatti si passa a una pequisizione effettuata presso la sua abitazione, dove viene rinvenuta la katana, l'aspetto "secondario" di questo processo. L'arma bianca non risulta registrata.

La donna, intanto, si reca presso la stazione dei carabinieri di Carovigno per presentare una denuncia-querela, in cui ricostruisce le dinamiche di coppia. I due si sono conosciuti nel 2012 e, poco dopo, hanno deciso di convivere. Dalla loro relazione è nato anche un bambino, minorenne all'epoca dei fatti. La donna ha già un altro figlio. La convivenza, purtroppo, non scorre tranquilla. I litigi sono frequenti. Viene citato un episodio di violenza verbale risalente al 2014. E l'uomo, che accusa anche problemi di natura sanitaria, tende a lasciarsi andare ad azioni violente. In un episodio recente proferisce parole irripetibili all'indirizzo della donna, colpita anche dal lancio di una stufa a gas. Il figlio più grande prende le difese della mamma e le chiede di portare con sé il fratellino e di allontanarsi.

In questa occasione l'uomo, all'indirizzo del ragazzo, esclama: "Se chiami i carabinieri vi faccio fuori". La vicenda viene confermata da un vicino di casa, che ha accolto madre e figli in seguito alla lite e ai comportamenti violenti dell'uomo. E' l'episodio avvenuto nel febbraio scorso. Dopo aver ripercorso la vicenda, la gup richiama la giurisprudenza della Cassazione: "Il reato di maltrattamenti in famiglia è costituito da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o meno, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitualità e avvinti nel loro svolgimento da un'intenzione di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze".

Sempre i giudici della Cassazione, nel marzo 2023, era tornati su questo argomento, mettendo nero su bianco che se gli episodi sono sporadici, non si può configurare il reato di maltrattamenti in famiglia, in quanto è necessaria "più ampia e unitaria condotta abituale, idonea a imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile". La giudice del Tribunale di Brindisi non nega l'esistenza di un rapporto "burrascoso", né ha motivo di dubitare del racconto della vittima. Tale rapporto ha potuto comportare "sofferenze morali nella persona offesa". Insomma, dalle risultanze non si evince un comportamento sistematico, dunque per questo capo d'imputazione l'imputato è stato assolto.