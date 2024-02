Accusato di minacce via social alla giornalista: giovane a giudizio

BRINDISI - "Fai bene a non sorridere, quando ridi fai pietà di misericordia. Ciao Fabiana bella". E ancora: "Giornalista infame". Per queste frasi, ricevute via social e in maniera "anonima", la giornalista brindisina Fabiana Agnello ha sporto denuncia-querela. Oggi, venerdì 23 febbraio 2024, la cronista era in un'aula del tribunale di Brindisi assieme al suo avvocato, Andrea D'Agostino. Come proposto, il got Antonio Amato ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile. L'imputato è un giovane del Tarantino, ritenuto autore di queste condotte. Cosa ha fatto la giornalista per "meritare" quelle frasi? Semplicemente, il suo lavoro, occupandosi di un fatto di cronaca in cui era coinvolto l'imputato. Senza pronunciarne il nome, tra l'altro.

I fatti risalgono all'aprile 2022. Partono dal mondo reale, si spostano su quello virtuale, per poi tornare con prepotenza nel primo. Fabiana Agnello si occupa di cronaca, fa il suo lavoro. Apre un noto social network e sulla chat privata gli arriva da un account sconosciuto il primo messaggio citato nell'articolo. Non solo, sempre questo account sconosciuto tagga la cronista brindisina per rivolgerle un pensiero tutt'altro che delicato: "Giornalista infame". Chi svolge questo mestiere sa che, con l'avvento dei social, i rischi di scoprire di risultare sgraditi si sono moltiplicati. Agnello sceglie di andare dai carabinieri della compagnia di San Vito Dei Normanni e di presentare denuncia. Dopotutto, un messaggio è un fatto. Ma costituirà anche un reato?

I militari indagano e risalgono al vero autore dei messaggi, che aveva usato l'account della madre, tra l'altro. Il pm che si occupa del caso qualifica quelle condotte come minaccia aggravata e molestia o disturbo alle persone. E chiede al gip il decreto di condanna nei confronti dell'autore dei messaggi. La difesa si oppone e il gip Vittorio Testi dispone il giudizio immediato. Oggi, come detto, si è svolta una breve udienza. La prossima è stata fissata per il 28 giugno 2024. Il dato fattuale è l'esistenza dei messaggi, poi se la condotta dell'imputato è penalmente rilevante, lo deciderà un giudice. Intanto, resta quel famoso "dato fattuale": che i social non devono essere zona franca, una savana in cui scorrazzano liberi i famosi "leoni da tastiera". Se si inviano messaggi "di un certo tenore" al prossimo, il rischio è di ritrovarsi imputati in un procedimento penale. Lo stesso discorso vale, ovviamente, se il prossimo di lavoro fa il giornalista. Qualunque lavoro faccia questo "prossimo", il codice penale andrebbe rispettato.