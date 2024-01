Accusato di tentato omicidio a danni della ex moglie, "patteggia" in appello

Era accusato di tentato omicidio ai danni della moglie, dalla quale si stava separando. In Appello la pena è stata ridotta a quattro anni di reclusione. In primo grado era stato condannato a cinque anni e quattro mesi con rito abbreviato. Un 62enne di Carovigno, assistito dall'avvocato Vincenzo Lanzilotti, ha concordato la pena davanti alla corte d'appello di Lecce. La sentenza risale a ieri, mercoledì 24 gennaio 2024. L'episodio di cui l'uomo era accusato risale invece al 4 ottobre 2022. I carabinieri della compagnia di San Vito Dei Normanni lo avevano arrestato quella sera perché era accusato di aver aggredito, poche ore prima, la moglie con un coltello. La donna era stata ferita e ricoverata, con tagli all'addome e sotto il petto.

Le motivazioni della sentenza di primo grado, che risale al 30 marzo 2023, spiegano anche la genesi di quell'episodio. Il 62enne di Carovigno era stato sì condannato con l'accusa di tentato omicidio, ma la gup Stefania De Angelis (Tribunale di Brindisi) aveva escluso un'aggravante e aveva assolto l'imputato dall'accusa di maltrattamenti in famiglia. Le indagini sono state condotte dai carabinieri, coordinati dal pm Luca Miceli. La relazione della coppia era terminata a causa di precedenti dissapori. La donna aveva spiegato che l'ex marito "sperperava tutti i suoi guadagni, perché affetto da ludopatia". Aveva deciso quindi di separsi e andare a vivere per conto suo.

L'uomo aveva provato a cercarla, ma senza successo. Lei infatti aveva scelto di non riverargli il suo nuovo domicilio, date le insistenze del 62enne. Quest'ultimo era poi riuscito a scoprire dove la donna abitasse, "grazie" all'intervento del fratello di lei che, in cambio di 200 euro, aveva indicato l'abitazione al 62enne. Il 4 ottobre 2022 l'uomo si recò presso la nuova abitazione della donna, la quale però considerava chiusa la relazione. E' a quel punto, come hanno ricostruito i carabinieri, che avvenne l'aggressione. Il 62enne aveva portato con sé un coltello con manico in legno e lama da 15 centrimetri e si era avventato sulla donna. La malcapitata riuscì a evitare il peggio difendendosi con le braccia e provando a bloccare l'ex marito, comunque più forte fisicamente di lei. L'intervento dei vicini scongiurò il peggio e l'uomo fece perdere le proprie tracce, fin quando i militari non lo individuarono e arrestarono.

Come detto, il 62enne ha scelto il rito abbreviato che, in caso di condanna, prevede uno "sconto" pari a un terzo della pena. In primo grado, la gup Stefania De Angelis lo ha assolto dal reato di maltrattamenti in famiglia, ma lo ha condannato a cinque anni e quattro mesi di reclusione per il tentato omicidio. Ieri, dopo il concordato, la pena a carico dell'uomo è stata ridotta a quattro anni. Il 62enne si trova attualmente in regime di arresti domiciliari.