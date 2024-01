Le accuse al sindaco Nicolì: “La res publica gestita con arroganza”

ERCHIE – Avrebbe gestito la res publica con “arroganza”. La sua “tracotanza arrivava al punto da ritenere normale ‘eliminare’ i soggetti ritenuti scomodi”. Lo scrive il gip del tribunale di Brindisi, Barbara Nestore, a proposito del sindaco di Erchie, Pasquale Nicolì. Queste considerazioni sono messe nero su bianco nelle 118 pagine di ordinanza di custodia cautelare che martedì scorso (9 gennaio) sono state notificate al primo cittadino, a due componenti della giunta e all’ex responsabile dell’area tecnico amministrativa.

Nicolì e l’assessore Vito Oronzo Bernardi (deleghe ai Servizi ambientali, Lavori pubblici e Polizia Urbana) sono stati arrestati in regime di domiciliari. L’assessora Pamela Melechì (Servizi sociali, Politiche giovanili e Pari opportunità) e l’ingegnere Pasquale Ciro (ex responsabile area tecnico amministrativa del Comune) sono sottoposti alla misura del divieto di dimora.

Sindaco e assessori sono stati sospesi dall’incarico con decreto della prefettura di Brindisi, ai sensi della legge Severino. I tre amministratori, interrogati dal gip, hanno chiarito le proprie posizioni, respingendo addebiti che a vario titolo spaziano dalla concussione alla violenza sessuale (reato contestato a Bernardi), passando per la falsità ideologica e l'induzione indebita a dare o promettere utilità. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della stazione di Erchie e dai colleghi del Nor della compagnia di Francavilla Fontana, coordinati dal procuratore aggiunto Antonio Negro e dai sostituti Giovanni Marino e Pierpaolo Montinaro.

Il 70enne Pasquale Nicolì, già sindaco di Erchie nei primi anni ’80, si è ricandidato nel 2020, alla guida di una coalizione di centrosinistra. Nel marzo 2023, intervistato da BrindisiReport, parlò delle differenze fra le due esperienze da sindaco. “Ho notato un cambiamento straordinario, sì – disse Nicolì nell’intervista - ma in senso negativo”. E poi ancora: “Ho brancolato nel buio per quattro mesi, di fatto, andava tutto organizzato".

Quell’intervista è stata rilasciata in un periodo successivo ai presunti illeciti contestati dagli inquirenti, che sarebbero stati commessi fra l’ottobre 2020 e maggio 2022. Le indagini sono scaturite da una serie di denunce presentate da dipendenti comunali ed esponenti dell’opposizione. La figura centrale delle vicende vagliate dai carabinieri è proprio quella di Nicolì, che avrebbe svolto il mandato di sindaco “incurante della necessaria separazione tra attività politica ed amministrativa – si legge nell’ordinanza – desideroso, al contrario, di affermare la preminenza sulla seconda, convinto peraltro che la volontà politica del Comune di Erchie coincidesse con la propria, e con ciò determinato ad assoggettare dirigenti e dipendenti alle proprie decisioni, anche quando prese contra legem”.

Il dirigente "incompetente e incapace"

Emblematici sono a tal proposito i casi di un dirigente comunale definito “incompetente e incapace” durante una seduta del consiglio comunale e dell’unico candidato a un bando per la mobilità di cui invano si sarebbe cercato di ostacolare l’approdo al Comune di Erchie, poiché si era candidato alle elezioni del settembre 2020 nella coalizione di opposizione.

Il dirigente in questione è il responsabile dell’area Servizi alla città. Stando agli elementi raccolti dagli inquirenti, Nicolì gli avrebbe intimato di ottemperare, anche sotto minaccia di rimozione, ad una propria richiesta riguardante la formalizzazione di una proroga retroattiva dell’affidamento dei servizi cimiteriali ad una cooperativa sociale, per un importo pari a circa 15mila euro. Il dirigente si è opposto categoricamente alla richiesta del sindaco, ritenendola illegittima. Il rifiuto sarebbe stato accolto con forte disappunto da Nicolì, che avrebbe minacciato il dirigente “utilizzando espressioni del tipo ‘ti faccio fare la stessa fine dei tuoi colleghi’ oppure ‘qui comando io…bisogna sistemare questa situazione incresciosa che ha creato il vicesindaco…se vuoi continuare devi fare questo”. E poi ancora: “devi fare questo con urgenza o vai via…devi ubbidire se vuoi continuare ad essere il titolare dell’area altrimenti si ritorcerà tutto contro di te”.

Ed in effetti nel febbraio 2021, con una delibera di giunta, il dirigente è stato sollevato dall’incarico di responsabile dell’area “servizi alla città”. Un paio di mesi dopo, in occasione di una seduta del consiglio comunale, Nicolì si espresse in questi termini: “Ritenendolo incompetente e incapace gli ho tolto la posizione organizzativa e mi sono inventato il 110 come ultima ratio”. Tutto ciò “in violazione di specifiche regole di condotta – si legge nel capo di imputazione – espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuano margini di discrezionalità”. Le tensioni con il sindaco provocarono un forte stress al dirigente. “Spesso rimango chiuso in ufficio – ha riferito il diretto interessato agli investigatori – perché ho anche il timore di incontrarlo”.

Il bando per la mobilità

Poi c’è il caso di un cittadino di Erchie, all’epoca in servizio presso un Comune del Leccese, che aveva partecipato a una procedura di mobilità per istruttore tecnico C1 per l’ufficio tecnico. Come previsto dalla legge, la decisione spettava a una commissiona valutatrice composta da dipendenti comunali, previo colloquio conoscitivo. Il candidato, unico partecipante al bando, aveva tutti i titoli per ottenere il trasferimento. Il sindaco però, da quanto emerso durante le indagini, avrebbe cercato di fare ostruzionismo, in quanto l’erchiolano, nel settembre 2020, si era candidato nella coalizione di opposizione. Per Nicolì, insomma, sarebbe stata una persona non gradita. Per questo il primo cittadino, secondo l’accusa, avrebbe effettuato molteplici tentativi, risultati vani, di stoppare il trasferimento.

Come? Facendo pressioni su una componente e sulla presidente della Commissione valutatrice, per indurle alla esclusione del candidato, nonostante la funzione meramente “conoscitiva” del colloquio previsto, minacciando loro che, in caso contrario, le avrebbe rimosse dai rispettivi incarichi. Inoltre avrebbe suggerito all’ingegnere Pasquale Ciro, ex responsabile area Tecnico-Amministrativa, nonché membro della Commissione valutatrice, di porre domande tecniche, ancorché non previste, in sede di colloquio con il concorrente, finalizzate a porre quest’ultimo nella condizione di non riuscire a rispondere, con l’intento ultimo di formulare un giudizio negativo.

Nicolì si difende

Dietro condotte di questo tipo, a detta del gip, vi sarebbe “un vero e proprio modo distorto di concepire ed intendere il proprio munus (funzione, ndr)”. Ma Nicolì, difeso dall’avvocato Egidio Albanese, davanti al giudice ha respinto le accuse, spiegando che “la sua idea di pubblica amministrazione – dichiara a BrindisiReport l’avvocato Albanese - è diversa da quella che avevano quei funzionari che erano abituati a interpretare in un certo modo quello che è il testo unico. La sua non era una ingerenza, ma era solamente che avrebbe voluto una macchina amministrativa un po’ più efficiente”.