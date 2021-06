Acquista assicurazione on line ma è una truffa: responsabile denunciata

Una 21enne di Sant’Antimo (Na) è stata denunciata dai carabinieri della stazione Brindisi Casale per truffa in danno di un 47enne

BRINDISI - Una 21enne di Sant’Antimo (Na) è stata denunciata dai carabinieri della stazione Brindisi Casale per truffa in danno di un 47enne del luogo. La vittima dopo aver attivato una polizza assicurativa Rca online per la propria auto edaver pagato la quietanza di 369 mediante accredito sulla Postepay intestata alla 21enne, non ha ricevuto il relativo contratto assicurativo.