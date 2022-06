Si addormenta mentre fuma nel letto: materasso a fuoco, fumo nel condominio

BRINDISI - Si sono vissuti momenti di apprensione nella notte scorsa a Villaggio Pescatori a Brindisi dove in un appartamento di un condominio ha preso fuoco un materasso. Da quanto si apprende a causa di una sigaretta rimasta accesa sul letto. Una donna si sarebbe addormentata mentre stava fumando, per fortuna si è svegliata in tempo ed è riuscita a spegnere l'incendio e portare fuori il materasso prima che la situazione degenerasse.

Il fumo ha invaso il condomonio e l'intera zona creando non pochi disagi tra i residenti. Qualcuno ha richiesto l'intervento degli uomini del 115 ma all'arrivo dei vigili del fuoco la situazione era già sotto controllo. Il materasso era stato portato in un'aiuola. Nella mattinata di oggi, però, ha ripreso fuoco e si è reso nuovamente necessario l'intervento dei pompieri.