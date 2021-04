Aeroporto, scoperti 73mila euro di valuta non dichiarata: nascosti nei bagagli

BRINDISI – Nell’ambito delle attività di monitoraggio e vigilanza sulla circolazione transfrontaliera di valuta, i funzionari del'Agenzia delle Dogane e Monopoli, in servizio presso lo scalo aeroportuale di Brindisi, hanno individuato, nelle ultime due settimane, con la collaborazione dei militari della compagnia di Brindisi della Guardia di Finanza, complessivamente 73mila euro non dichiarati, nascosti nei bagagli a mano di 4 passeggeri in arrivo in Italia.

Nello specifico, tre cittadini italiani, provenienti da Basilea e Ginevra, si sono avvalsi dell’istituto dell’oblazione previsto dalla vigente normativa di settore, con il pagamento immediato di una percentuale sul denaro contante eccedente la soglia consentita di 10mila euro.