"Affari" di droga sull'asse Brindisi-Cerignola: tornano in libertà due indagati

Due indagati di San Pietro Vernotico, arrestati durante un blitz risalente al 16 marzo scorso, sono stati scarcerati su disposizione del Riesame di Bari, che ha accolto le istanze presentate dai legali. Si tratta del 57enne Cosimo Candita, assistito dall'avvocato Francesco Cascione, e del 49enne Daniele Leuzzi, assistito dall'avvocato Ladislao Massari. I due, insieme a Massimiliano De Marco (52 anni, sempre di San Pietro Vernotico) sono rimasti coinvolti in un blitz operato da carabinieri e finanzieri, che ha visto 24 misure cautelari erogate complessivamente. E' l'operazione "Cocktail". Le personalità coinvolte sono prevalentemente di Cerignola. Il "core business": la droga. De Marco è attualmente detenuto. L'ordinanza dei giudici del Riesame risale al 30 marzo scorso.

I tre indagati di San Pietro Vernotico, assistiti dai propri legali, erano comparsi il giorno dopo il blitz - era il 17 marzo - davanti al gip del Tribunale di Brindisi, Barbara Nestore, per l'interrogatorio di garanzia, per rogatoria. Tutti e tre erano reclusi nel carcere del capoluogo adriatico. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Tornando all'indagine, risultano 29 persone indagate. La maggior parte di loro sono di Cerignola, come già accennato. Devono rispondere, a vario titolo, principalmente di associazione dedita al traffico e allo smercio di sostanze stupefacenti (cocaina, marjuana e hashish), detenzione e porto in luogo pubblico di armi da sparo, sia comuni che da guerra, anche clandestine, estorsione, ricettazione e tentato omicidio aggravato.

Per quanto riguarda la posizione dei sampietrani, scorrendo l'ordinanza di custodia cautelare - firmata dal giudice per le indagini preliminari Francesco Vittorio Rinaldi del Tribunale di Bari - si evince che il solo De Marco sarebbe stato un partecipante al presunto sodalizo. Il suo ruolo sarebbe stato, per gli investigatori, quello di "stabile acquirente" della droga per la provincia di Brindisi. Poi, si legge sempre nell'ordinanza, lo stesso De Marco avrebbe detenuto "per evidenti finalità di spaccio" quattro chili di marijuana. Ai tre sampietrani insieme viene contestato di avere detenuto e venduto a ignoti acquirenti cocaina, hashish e marijuana, droga acquistata al prezzo di almeno 40 mila euro.