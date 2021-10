Mette in affitto la casa vacanza di un'altra persona e riscuote 300 euro di caparra: denunciato

ORIA - Ha messo in affitto su una piattaforma on line una casa vacanza appartenente a un'altra persona e ha riscosso l'anticipo di 300 euro. Quando la cliente si è recata nell'appartamento ha scoperto che era una truffa. Scoperto e denunciato l'autore: si tratta di un 45enne di Oria. La vittima, una 30enne anche lei di Oria, aveva sporto querela presso la locale stazione dei carabinieri. La casa vacanza in questione si trova a Campo Marino di Maruggio, località balneare sita in provincia di Taranto.