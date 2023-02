Perquisizioni dopo spari contro saracinesca: giovane trovato con armi, droga e candelotti

SAN PIETRO VERNOTICO – Perquisizioni e controlli per tutta la notte a San Pietro Vernotico nell’ambito di alcuni servizi operati in seguito agli spari della notte tra lunedì e martedì scorso in via Carrozzo contro la saracinesca di un negozio di alimentari. All’alba di oggi, mercoledì 22 febbraio, un 20enne è stato arrestato perché trovato in possesso di 500 grammi di droga, fra marijuana e hascisc, due pistole scacciacani prive di tappo rosso e due candelotti con miccia, uniti con del nastro adesivo del peso di 60 gr cadauno nonché materiale per l’accensione dell'ordigno.. Abita nei pressi dell’attività commerciale presa di mira. Al momento non è stato accertato se quanto ritrovato in casa sua è collegato con l’attentato di martedì notte e con i due attentati dinamitardi perpetrati nei mesi precedenti ai danni dello stesso negozio di alimentari. Uno risale al 17 ottobre 2021, l'altro al 6 febbraio socrso. Il ragazzo, assistito dall’avvocato Gianvito Lillo, è stato trasferito in carcere.

Nel corso dello stesso servizio è stato inoltre denunciato a piede libero un 46enne di Cellino San Marco, trovato in possesso di un ulteriore candelotto dello stesso tipo rinvenuto a San Pietro Vernotico e di una carabina alterata, priva di otturatore, con silenziatore.

Le perquisizioni sono state eseguite anche con l’ausilio degli artificieri, il paese è stato passato al setaccio. Sin dalle ore successive all’attentato di martedì quando la saracinesca di via Carrozzo è stata raggiunta da 14 colpi di pistola, i cui bossoli sono rimasti sull’asfalto, i carabinieri della locale stazione, diretta dal luogotenente Vincenzo Corianò, unitamente ai colleghi del Norm della compagnia di Brindisi si sono messi sulle tracce dei responsabili, eseguendo perquisizioni e controlli a tappeto. Tutti i soggetti presumibilmente coinvolti con la vicenda hanno ricevuto la visita dei militari.

Da quanto si apprende si segue la pista privata, si esclude, quindi, il racket delle estorsioni o legami con la criminalità organizzata. Il commerciante vittima degli attentati è incensurato e non ha mai avuto problemi con la giustizia. Le indagini per fare luce sulla vicenda proseguono senza sosta. Al vaglio i fotogrammi di telecamere e la testimonianza di chi nella notte tra martedì e mercoledì è stato svegliato dal rumore dei colpi.

Articolo aggiornato alle ore 15.26 (il quantitativo di droga e la denuncia a piede libero di un'altra persona)