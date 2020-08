Aggredirono un uomo in casa sua con bastone: arrestati due fratelli

ORIA - Sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari i due giovani di 18 e 19 anni di Oria, già noti alle forze dell’ordine, denunciati il 12 agosto scorso per lesioni personali in concorso, violazione di domicilio e danneggiamento. Per gli stessi reati più detenzione di strumenti atti ad offendere è stato disposto l’arresto. Si tratta di Alex ed Emanuele Cera, due fratelli di rispettivamente di 19 e 18 anni.

Nella notte dell’11 agosto scorso fecero irruzione nell’abitazione di un 42enne di Oria, anch'esso personaggio già noto, ed armati di bastone lo aggredirono procurandogli lesioni giudicate guaribili dai sanitari in 15 giorni. Il movente gesto dovrebbe essere riconducibile a pregressi dissidi privati.

