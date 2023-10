Aggredita fuori dal suo studio: "Sono dovuta scappare in un negozio vicino"

MESAGNE - Aggredita all'esterno del proprio ufficio solo perché svolgeva professionalmente il suo lavoro. Di solito quando di mezzo ci sono delle donne la prepotenza si tramuta più velocemente in violenza.

Il fatto si è verificato martedì scorso (10 ottobre), coinvolta l'ex consigliera comunale ed ex vicepresidente del Consiglio comunale di Mesagne Sabrina Di Donfrancesco. La donna, che svolge il mestiere di consulente del lavoro, ha dovuto fronteggiare un uomo dal comportamento deplorevole.

Quest'ultimo, intorno alle 9:00, si è recato presso lo studio gestito da Di Donfrancesco - a quell'ora pieno di gente - a bordo di una motoretta per diversamente abili. Il suo intento era di risolvere delle pratiche relative al reddito di cittadinanza. Con modi bruschi, ha detto di voler parlare all'esterno del locale solo con la responsabile del servizio. La consulente del lavoro, per non alimentare tensioni, è uscita fuori dallo studio con i moduli da far compilare all'interessato.

Agitatosi per alcune richieste fatte dalla professionista - utili a portare a termine il proprio lavoro - l'uomo l'ha spinta verso il muro bloccando la sua gamba. In seguito all'aggressione, l'ex consigliera comunale è caduta urtando la testa contro una fioriera posta fra le vie del centro storico di Mesagne. Fortunatamente, l'aggredita è stata soccorsa da alcuni presenti che l'hanno aiutata a rifugiarsi in un negozio vicino. L'aggressore, intanto, continuava ad inveire fin quando sul posto non è giunta una pattuglia dei carabinieri, nel frattempo chiamati dalla stessa professionista.

Dolorante, Di Donfrancesco si è recata in ospedale per degli accertamenti. Nella giornata di venerdì (13 ottobre), risentita da quanto accaduto tre giorni prima, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al nosocomio "Perrino" di Brindisi. Qui le è stato diagnosticato un forte stato di shock, dovuto anche alla cardiopatia di cui è affetta. Dimessa in serata, l'esito è di 15 giorni di prognosi.