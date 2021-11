Controlli anti Covid: giovane aggredisce carabinieri e finisce in carcere

SAN DONACI – Impegnati in un servizio anti Covid, sono stati aggrediti da un giovave. I carabinieri della Sezione Operativa della compagnia di Brindisi hanno arrestato un 21enne che ieri (venerdì 12 novembre) avrebbe tentato di impedire loro l’ingresso in un circolo privato di San Donaci. I militari erano impegnati un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla verifica delle prescrizioni in materia Covid-19. Il giovane è stato accompagnato prima in caserma e successivamente, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, presso la casa circondariale di Lecce, con l’accusa di per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.