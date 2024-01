Aggressione durante la movida: l'indagato lascia il carcere per i domiciliari

BRINDISI - E' comparso davanti al gip e ha fornito la propria versione dei fatti. Il 20enne brindisino accusato dell'aggressione ai danni di M.P. (30enne residente a Mesagne) ha raccontato il suo punto di vista su quanto accaduto nella notte tra sabato 20 e domenica 21 gennaio 2024 in centro a Brindisi. Si è svolto oggi, mercoledì 24 gennaio 2024, l'interrogatorio nell'ambito dell'udienza di convalida dell'arresto a carico del giovanissimo, arrestato dagli agenti della questura di Brindisi quella stessa notte. Mentre le condizioni del 30enne, ricoverato al Perrino, inducono a un cauto ottimismo, il gip Vittorio Testi del Tribunale di Brindisi ha disposto i domiciliari per il ragazzo.

Il presunto aggressore, assistito dall'avvocaro Roberto Cavalera, si è preoccupato anche delle condizioni del mesagnese e ha chiesto come stesse. Poi, ha fornito la propria versione di quanto accaduto nelle zone della movida quella notte. L'ipotesi degli investigatori è che sia scoppiata una lite, poi degenerata. "Ha risposto a tutte le domande ricostruendo l'accaduto in termini di aggressione subita da una persona sconosciuta che era evidentemente ubriaca", spiega a BrindisiReport l'avvocato Cavalera. Poi, l'indagato ha aggiunto di aver agito per difendersi: "Dapprima chiedendogli di smetterla di fargli del male, perché aveva le mani alla gola, e poi colpendola con un solo pugno. Il problema è che è caduto male".

Nell'immediatezza dei fatti, sul luogo sono giunti i poliziotti delle volanti e della squadra mobile, che hanno arrestato e condotto in carcere, di concerto con il pm Pierpaolo Montinaro, il 20enne brindisino, con l'accusa di tentato omicidio. Le condizioni del 30enne mesagnese sono migliorate: ieri ha lasciato il reparto di Rianimazione per quello di Neurochirurgia. Investigatori e inquirenti sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Oggi l'indagato ha fornito la propria versione. L'opinione pubblica ha già iniziato a "dibattere", emettendo anche condanne virtuali, ma manca proprio quell'elemento necessario a ognuno per poter formulare un'opinione: l'esatta dinamica dei fatti. Dopotutto, vista anche la giovane età di entrambi i protagonisti, come ha dichiarato in precedenza l'avvocato Cavalera, "due famiglie stanno vivendo un incubo".