Lancia bottiglie di vetro contro auto in transito: un automobilista lo picchia

BRINDISI – Avrebbe lanciato bottiglie di vetro contro le auto in transito, fino a quando non è stato picchiato da un automobilista. Si sono vissuti momenti di grande tensione nella tarda serata di ieri (mercoledì 16 agosto) fra via Appia e via Verona, nei pressi del parco Cesare Braico.

E’ stato necessario l’intervento di tre pattuglie della polizia per sedare un parapiglia che stando ad alcune testimonianze è stato innescata da un uomo di nazionalità straniera, in apparente stato di alterazione psico fisica.

Questi, da appreso, ha dato in escandescenze davanti agli occhi di numerose persone, lanciando bottiglie di birra e Coca cola e poi anche delle piantine contro le auto che percorrevano via Appia. Alcuni veicoli hanno subito dei danni. La situazione è degenerata quando è stato centrato il parabrezza di un’auto il cui conducente è sceso dall’abitacolo e avrebbe aggredito lo straniero.

Quando sono arrivati sul posto, gli equipaggi della sezione Volanti della questura di Brindisi si sono imbattuti in un capannello di curiosi. Gli animi erano surriscaldati. Ferito alla testa, il protagonista della baraonda è stato condotto in ospedale. I poliziotti hanno raccolto alcune testimonianze per ricostruire la dinamica dei fatti. Al momento non è ancora noto che tipo di provvedimenti siano stati adottati nei confronti dello straniero e degli altri soggetti coinvolti.