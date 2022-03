Cava un occhio alla moglie in presenza dei figli minori: arrestato

CARABINIERI - Un'aggressione di violenza inaudita si è consumata in un'abitazione di Carovigno, in presenza di figli minori. Una donna ha perso l'uso dell'occhio dopo che il marito l'avrebbe trascinata per i capelli e le avrebbe letteralmente cavato un'orbita oculare con le dita. E' accaduto la notte di mercoledì (15 marzo). L'aggressione è arrivata al culmine di una lite. Svegliati dalle urla della madre, i figli si sono imbattuti in una scena terribile. E' stato uno dei due a chiedere l'intervento dei soccorritori tramite il 118. Sul posto, allertati dallo stesso personale sanitario, si sono recai anche i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni. La malcapitata è stata trasportata presso l'ospedale Perrino di Brindisi, dov'è tuttora ricoverata in prognosi riservata. Le lesioni riportate, purtroppo, hanno compromesso ormai definitivamente l'utilizzo dell'occhio sinistro. Rintracciato dai carabinieri dopo l'aggressione, il marito è stato arrestato e,di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, condotto in carcere.