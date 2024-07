Donna picchiata in casa e ridotta in fin di vita: il marito accusato di tentato omicidio

LATIANO – Si aggrava la posizione del 41enne di Latiano finito in carcere con l'accusa di aver picchiato la moglie, riducendola in fin di vita. L’uomo, recluso presso la casa circondariale di Brindisi, ora risponde non più di lesioni personali gravi e aggravate, ma di tentato omicidio.

L’ipotesi di reato è stata riqualificata tramite un’ordinanza di custodia cautelare notificata all’indagato dai carabinieri del Nor della compagnia di San Vito dei Normanni al comando del capitano Vito Sacchi e dai colleghi della stazione di Latiano. Il provvedimento restrittivo è stato richiesto dal pm che coordina l’inchiesta, Pierpaolo Montinaro, a seguito di ulteriori approfondimenti investigativi disposti dal medesimo, dai quali si evincerebbe, secondo l’accusa, la volontà omicidiaria del 41enne.

La violenta aggressione si è verificata la notte fra il 25 e il 26 giugno presso l’appartamento in cui la copia risiede insieme al figlio minorenne, a Latiano. Alcuni vicini, preoccupati da alcuni rumori, hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione. Inizialmente il 41enne non ha risposto. Successivamente avrebbe negato la presenza della moglie. Poi i militari sono entrati in casa, trovando la malcapitata riversa in giardino, semicosciente, coperta da un lenzuolo. Trasportata presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, la donna è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione, fino a quando le sue condizioni non sono migliorate.

Il marito è stato arrestato il 28 giugno, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. Il figlio minorenne è stato ascoltato dagli inquirenti nell’ambito di un incidente probatorio che si è svolto lo scorso 12 luglio, in presenza delle parti. La madre è assistita dagli avvocati Giancarlo Camassa e Paolo Camassa. Contestualmente le indagini sono proseguite, fino a sfociare nella nuova misura restrittiva. L’indagato, da quanto appreso, oggi sarebbe stato sottoposto a interrogatorio di garanzia.

