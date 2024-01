Aggressione durante la movida: l'indagato ai domiciliari, cade l'accusa di tentato omicidio

BRINDISI - E' comparso davanti al gip e ha fornito la propria versione dei fatti. Lascia il carcere il 20enne brindisino accusato dell'aggressione ai danni di M.P. (30enne residente a Mesagne). Il giovane ha raccontato il suo punto di vista su quanto accaduto nella notte tra sabato 20 e domenica 21 gennaio 2024 in centro a Brindisi. Si è svolto oggi, mercoledì 24 gennaio 2024, l'interrogatorio nell'ambito dell'udienza di convalida dell'arresto a carico del giovanissimo, arrestato dagli agenti della questura di Brindisi quella stessa notte. Mentre le condizioni del 30enne, ricoverato al Perrino, inducono a un cauto ottimismo.

Nel convalidare l’arresto eseguito dalla polizia, il gip Vittorio Testi ha emesso contestualmente un’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari con riqualificazione del reato a carico dell’indagato, così come chiesto dall’avvocato Cavalera, da tentato omicidio a lesioni personali aggravate, “per aver colpito con un violento pugno M.P. a seguito di un banale litigio sorto dopo aver consumato un drink in un locale”.

Reato riqualificato

“Allo stato – si legge nell’ordinanza – non emergono elementi per ritenere il fatto sussumibile nel reato di omicidio tentato”. Nel provvedimento cautelare sono contenute le dichiarazioni rese dal titolare del locale e da un’altra persona che ha assistito ai fatti, intervenendo per bloccare l’indagato nelle concitate fasi dell’aggressione. Il gip rimarca che hanno entrambi dichiarato che “l’indagato ha sì colpito M.P. al volto con un pugno, ma solo dopo essere stato importunato dalla persona offesa, dopo aver chiesto più volte a M.P. di mollare la presa al collo e dopo essere stato spinto con violenza contro il bancone del locale”.

Si tratta di una ricostruzione non compatibile con l’ipotesi che l’indagato “abbia agito con dolo diretto o anche indiretto, e che i suoi atti fossero diretti in modo non equivoco a provocare la morte della persona offesa”. “Nel caso in esame – scrive ancora il giudice – emerge al più un dolo eventuale per la frazione di condotta successiva al pungo sferrato dall’indagato, dopo essere stato importunano e aggredito fisicamente dalla persona offesa, quando secondo la versione offerta dai due testimoni presenti al momento del fatto, l’indagato si sarebbe accanito contro il corpo della persona offesa stesa a terra e in stato di incoscienza per il trauma subito colpendola con uno o più calci, ma il dolo eventuale non è compatibile con il tentativo”.

L’adozione della misura cautelare dei domiciliari viene motivata con il “concreto pericolo che egli possa commettere fatti analoghi” e per evitare che l’indagato possa “entrare in contatto con la persona offesa prima che la stessa venga ascoltata dalla polizia giudiziaria e possa discutere dei fatti accaduti” con altre persone che si trovano nel locale o nelle vicinanze.

Il legale dell'indagato: "Ha risposto a tutte le domande"

Come emerge dal racconto dei due testimoni, l’indagato aveva raggiunto il locale intorno alle 2 di notte, insieme ad altri amici. Il mesagnese si trovava già lì da circa un’ora. Inizialmente l’indagato e M.P. si sarebbero offerti dei cicchetti a vicenda, ma poi la situazione è improvvisamente degenerata, fino al drammatico epilogo.

Dopo l'aggressione, il 20enne, assistito dall'avvocaro Roberto Cavalera, si è preoccupato anche delle condizioni del mesagnese e ha chiesto come stesse. Poi, ha fornito la propria versione di quanto accaduto nelle zone della movida quella notte. "Ha risposto a tutte le domande ricostruendo l'accaduto in termini di aggressione subita da una persona sconosciuta che era evidentemente ubriaca", spiega a BrindisiReport l'avvocato Cavalera. Poi, l'indagato ha aggiunto di aver agito per difendersi: "Dapprima chiedendogli di smetterla di fargli del male, perché aveva le mani alla gola, e poi colpendola con un solo pugno. Il problema è che è caduto male".

Nell'immediatezza dei fatti, sul luogo sono giunti i poliziotti delle volanti e della squadra mobile, che hanno arrestato e condotto in carcere, di concerto con il pm Pierpaolo Montinaro, il 20enne brindisino. Le condizioni del 30enne mesagnese sono migliorate: ieri ha lasciato il reparto di Rianimazione per quello di Neurochirurgia. Investigatori e inquirenti sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Oggi l'indagato ha fornito la propria versione. L'opinione pubblica ha già iniziato a "dibattere", emettendo anche condanne virtuali, ma manca proprio quell'elemento necessario a ognuno per poter formulare un'opinione: l'esatta dinamica dei fatti. Dopotutto, vista anche la giovane età di entrambi i protagonisti, come ha dichiarato in precedenza l'avvocato Cavalera, "due famiglie stanno vivendo un incubo".

Articolo aggiornato alle ore 15.50 (cade l'accusa di tentato omicidio)