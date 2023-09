Aggressione in pieno giorno e spari in città: la squadra mobile esegue un arresto

BRINDISI - Uno dei presunti autori dell'aggressione, condita da colpi da arma da fuoco, avvenuta il 24 agosto scorso in viale Commenda a Brindisi è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile. Le indagini proseguono per dare un volto ai tre complici. Ieri (martedì 5 settembre 2023), infatti, gli agenti diretti dal vice questore Rita Sverdigliozzi hanno arrestato, in esecuzione di misura cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Brindisi, Barbara Nestore, su richiesta della competente Procura della Repubblica - pm Francesco Carluccio -, Marcello Di Mola, 49enne brindisino già conosciuto dalle forze dell'ordine.

L'uomo è ritenuto dagli inqurenti responsabile di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo; minaccia aggravata mediante l'uso di arma da sparo; lesioni personali aggravate per futili motivi. Lo scorso 24 agosto Di Mola, insieme ad altre tre persone, avrebbe percosso brutalmente in viale Commenda un 34enne, mentre quest'ultimo era in sosta seduto al lato guida della sua macchina.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile, il 49enne arrestato avrebbe esploso anche alcuni colpi di arma da fuoco, senza colpire la vittima. Poi sarebbe entrato armato all'interno di un vicino esercizio pubblico intimando ai presenti di non allertare le forze dell'ordine. La vittima è stata portata, in seguito all'aggressione, presso il Pronto Soccorso del Perrino, per essere visitata.

Si legge in una nota della Questura: "La dinamica attività investigativa ha offerto, in breve tempo, alla competente autorità giudiziaria, il necessario quadro probatorio idoneo a delineare la grave vicenda delittuosa sia nelle sue fasi costitutive, sia nel movente che l'ha determinata che per quanto concerne la presunta identificazione dell’indagato".

Il 49enne arrestato dagli agenti, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nelle prossime ora sarà fissato l'interrogatorio di garanzia.

Articolo aggiornato alle 10:15 (nome dell'indagato condotto in carcere)