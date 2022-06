Basket giovanile: pugno a un giocatore al termine della partita

MESAGNE – Colpito con un pugno al volto al termine della partita. Un giovane giocatore della Mens Sana Mesagne è la vittima di un’aggressione avvenuta ieri sera (martedì 14 giugno) sul campo dello Sporting Bitonto, dove si è disputata la semifinale di ritorno delle final four del campionato Under 16 maschile Silver.

La decisione del giudice sportivo

“Al termine della gara – si legge nel referto del giudice sportivo della Fip (Federazione italiana pallacanestro) - il pubblico di casa invadeva il campo per festeggiare la vittoria ed un giovane individuo si avvicinava ad un giocatore della squadra ospite e lo colpiva con un pugno al volto; seguiva intervento dei dirigenti delle due società”. Per la grave intemperanza, il giudice ha squalificato per quattro giornate il campo del Bitonto. Per le prime tre giornate la sanzione è stata commutata con un’ammenda complessiva pari a 825 euro. La residua giornata di squalifica sarà invece scontata in campo neutro. Alla società bitontina è stata inoltre inflitta una multa pari a 26 euro “per offese collettive frequenti del pubblico nei confronti della squadra avversaria”. Il paradosso è che l’aggressione è avvenuta in un clima di festa per lo Sporting Bitonto, che si è imposto sulla squadra mesagnese con il punteggio di 70-62.

La denuncia della società

La Mens Sana già nella tarda serata di ieri ha denunciato l’accaduto con un post pubblicato sul suo profilo Facebook. “Questo è il risultato – si legge nel post - del dopo gara di una partita giovanile disputata questa sera con la società Sporting Bitonto. Oltre al referto del pronto soccorso, siamo in possesso di un video della vile aggressione avvenuta a fine partita. Attendiamo fiduciosi i provvedimenti della giustizia sportiva (arrivati nell’arco della nottata, ndr) e valutiamo la possibilità di adire alle vie legali". Il ragazzo colpito con il pugno era stato fra l’altro grande protagonista della contesa, avendo realizzato 32 punti. In Pronto soccorso gli è stata diagnosticata una contusione allo zigomo, alla regione periorbitaria sinistra e al labbro superiore sinistro, con prognosi di quattro giorni.

La condanna del presidente della Fip Puglia

Il presidente della Fip Puglia, Francesco Damiani, ha condannato l’accaduto. “In considerazione dei fatti avvenuti al termine di una gara del campionato under 16 Silver nella serata di martedì 14 giugno e di precedenti intemperanze nei campionati giovanili, il presidente Fip Puglia Francesco Damiani, in rappresentanza del Comitato Fip Puglia – si legge in una nota diramata stamattina - ribadisce la ferma condanna di ogni qualsivoglia episodio di violenza, fisica e verbale, ed invita società, dirigenti, addetti ai lavori ed appassionati di pallacanestro, in vista delle ultime decisive gare stagionali, ad affrontare le stesse nella piena consapevolezza ed accettazione dei limiti della correttezza e del rispetto reciproco che non vanno mai superati”.

“In alcun modo infatti, il perseguimento degli obiettivi agonistici - si legge ancora nel comunicato - può essere mortificato dall’inosservanza del fair play e comunque da condotte che nulla hanno a che fare con la cultura dello sport e con il confronto in campo, l’unico ammissibile. Un monito, quest’ultimo, che dovrebbe essere scontato ma che il comitato Fip Puglia, nella persona del presidente Francesco Damiani, intende rimarcare una volta di più, con riguardo ai campionati giovanili e a coronamento di una stagione che ha segnato la totale ripartenza del movimento regionale dopo il doloroso periodo emergenziale”.