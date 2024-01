Violenta aggressione in pieno centro: grave un ragazzo, un uomo fermato dalla polizia

BRINDISI – Un ragazzo di circa 20 anni verserebbe in condizioni critiche a seguito di una violenta aggressione avvenuta stanotte (domenica 21 gennaio) nella zona della movida di Brindisi, in pieno centro. L’aggressione sarebbe stata preceduta da una lite. Sul posto si sono recati i poliziotti della Sezione Volanti e i colleghi della squadra Mobile.

Gli agenti hanno individuato e condotto in questura il presunto responsabile. L’aggredito è ricoverato presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Sono in corso indagini per far luce sulla dinamica dei fatti. Alcune persone sono state ascoltate dagli investigatori, coordinati dalla Procura di Brindisi.