Violenta aggressione in città: giovane in rianimazione, un arresto per tentato omicidio

BRINDISI – Versa in coma farmacologico un ragazzo di circa 20 anni vittima di una violenta aggressione avvenuta stanotte (domenica 21 gennaio) nella zona della movida di Brindisi, in pieno centro. L’aggressione sarebbe stata preceduta da una lite. Sul posto si sono recati i poliziotti della Sezione Volanti e i colleghi della squadra Mobile.

Gli agenti, recatisi subito sul posto, hanno immediatamente individuato e condotto in questura il presunto responsabile. Si tratta di un altro 20enne. Questi, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato arrestato per il reato di tentato omicidio. In giornata sarà condotto in carcere. La dinamica dei fatti è in fase di accertamento. Da quantro appurato finora, il malcapitato è stato colpito con un pugno.

Il giovane è stato sottoposto a intervento chirurgico presso l'ospedale Perrino di Brindisi, a seguito di un trauma cranico. Poi è stato trasferito in Rianimazione, in coma farmacologico.

