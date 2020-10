Agguato in una pizzeria: in rianimazione un 23enne brindisino

BRINDISI - Sparatoria in una pizzeria di Brindisi, la vittima è ricoverata presso l'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. E' successo ieri sera (domenica 11 ottobre) poco dopo le 20. Due uomini in scooter, entrambi con i caschi, hanno sparato a un giovane che si trovava all'interno del locale, una pizzeria del rione Paradiso, "Non solo pane". La vittima è un brindisino di 23 anni, Matteo Trane. E' stato raggiunto da due colpi, uno allo stomaco e uno all'anca. Il ragazzo si trova ricoverato nel reparto di rianimazione, in gravi condizioni. La prognosi, al momento, è riservata. E' stato dapprima operato a Brindisi, al "Perrino", e in seguito trasportato a Lecce. Sull'episodio sta indagando la squadra mobile della questura di Brindisi. Al vaglio i fotogrammi di eventuali telecamere. Nella pizzeria, al momento dell'agguato, non c'erano clienti.

Le indagini

Gli investigatori ora devono capire se la sparatoria è avvenuta in seguito a una lite o se c'è dell'altro. Il giovane lavora per la pizzeria. Le indagini al momento sono a 360 gradi, non è escluso nulla, neanche che il giovane sia stato affrontato in seguito a una tentata rapina. Sarà importante vagliare ogni singola testimonianza utile e analizzare la serata trascorsa dal 23enne. La vittima dell'agguato è figlio di Quintino Trane, noto ex contrabbandiere brindisino. Quest'ultimo venne ferito un anno fa durante una rissa seguita da una sparatoria sempre nella stessa zona, nel rione Paradiso, avvenuta quella volta in pieno giorno. Non si esclude, al momento, che ci possa essere un collegamento tra i due episodi dato che le indagini sono appena iniziate.

Articolo aggiornato alle 09.20