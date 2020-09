Alberelli spezzati in due: vandalismo ache contro la pizzeria Romanelli

BRINDISI – Sono almeno due gli atti vandalici perpetrati la scorsa notte (mercoledì 2 settembre) ai danni di esercizi commerciali nel centro di Brindisi. Oltre alla birreria “Spillo – The right beer”, inaugurata di recente in piazza Giustino Durano, ha subito un danno anche la storica pizzeria Romanelli, in via Santa Lucia.

“Questa mattina recandomi come di consueto nella mia attività – riferisce a BrindisiReport un responsabile del locale - ho notato che due degli alberi piantati nelle mie fioriere erano stati spezzati in due. Guardando la registrazione della video sorveglianza alle 4 di questa mattina, un individuo incappucciato ha imboccato la via di Santa Lucia e di proposito ha vandalizzato i due alberi ritornando sui suoi passi”.

Potrebbe trattarsi, dunque, della stessa persona, con ogni probabilità uno straniero, che ha incendiato un ombrellone collocato all’esterno della birreria. Anche in questo caso l’atto vandalico è stato ripreso dalle telecamere di cui è dotato il locale. Le immagini del raid sono al vaglio delle forze dell’ordine, che a breve potrebbero risalire all’identità del responsabile.

