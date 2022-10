Grosso albero cede di netto: tragedia sfiorata sulla superstrada

BRINDISI – Se fosse caduto su un veicolo in transito, le conseguenze sarebbero state certamente gravi. Si è sfiorata la tragedia stamattina sulla strada statale 613 che collega Brindisi a Lecce, poco prima dello svincolo per Torchiarolo, dove un grosso pino, alquanto rinsecchito, ha ceduto di netto, riversandosi sulla carreggiata. La corsia di marcia era occupata per intero dall’arbusto.

Fortunatamente gli automobilisti sono riusciti a evitare l’impatto con il pericoloso ostacolo, fino a quando una pattuglia della Polizia Stradale non è arrivata sul posto per mettere quel tratto di strada in sicurezza. A stretto giro sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti.