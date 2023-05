Albero cade sul tetto di una scuola: danni all'edificio. E' seggio elettorale

BRINDISI - Un grosso albero è caduto e si è adagiato sul tetto di una scuola. Si registrano danni all'edificio ma, fortunatamente, non ci sono feriti. E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 maggio 2023, a Brindisi. Il plesso interessato è quello della "Crudomonte", in via San Domenico Savio, rione Sant'Angelo.

I vigili del fuoco del capoluogo adriatico sono stati alle prese col grosso pino per circa due ore. Sul posto la prima partenza, l'autoscala e l'autogru del Comando di Brindisi. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale. La scuola è anche seggio nel secondo giorno di ballottaggio per le Amministrative 2023. I danni hanno interessato solo il tetto.