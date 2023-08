Alloggio popolare occupato abusivamente: interviene la Polizia locale, liberato

SAN PIETRO VERNOTICO - Un 38enne è stato denunciato dagli agenti della Polizia locale di San Pietro Vernotico, diretti dal commissario Luigi Cattolico, per "invasione di terreni o edifici": aveva occupato abusivamente un alloggio popolare sito nella zona 167, in via Olanda, di proprietà di Arca Nord Salento (ex Iacp). La denuncia risale ad aprile scorso ma solo una settimana fa l'immobile è stato liberato e restituito all'avente diritto. La proprietaria si era allontanata per motivi di salute circa un anno fa e non era più riuscita a fare rientro nell'alloggio perchè occupato dal 38enne.

A segnalare la presenza dell'uomo in quell'appartamento, senza alcun diritto di abitarci, erano stati alcuni cittadini. Dopo la denuncia di aprile, a luglio scorso, su disposizione dell'Autorità giudiziaria, il 38enne era stato diffidato ad abbandonare l'immobile che è stato è stato liberato definitivamente ad agosto con sequetro preventivo. Successivamente è stato riassegnato ad Arca Nord.