Alluvione in Libia, si temono 20mila morti: aiuti anche dal comando vigili del fuoco di Brindisi

BRINDISI - L'Italia si è mobilitata per aiutare la Libia, colpita da una devastante alluvione causata dalla tempesta Daniel che sabato notte si è abbattuta sulla costa settentrionale. Si temono 20mila morti. Aiuti anche da Brindisi. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 settembre, sono stati imbarcati sulla nave San Giorgio della Marina Militare, due carrelli di modulo logistico con tende e gruppi elettrogeni del Comando di Brindisi e uno del Comando di Bari. Inoltre dall'aeroporto militare di Pisa sono partiti due aerei C130 J dell'Aeronautica Militare per tre viaggi che ospiteranno il trasporto di personale dei Vigili del fuoco e, in particolare, esperti di rischio acquatico con relative attrezzature di supporto e materiale logistico di prima necessità.

La nave San Giorgio raggiungerà l'area di Derna nelle prossime 24 ore e assicurerà le funzioni logistiche, di Comando e Controllo, oltre che di supporto sanitario, al previsto dispositivo nazionale di schieramento a sostegno delle popolazioni delle aree alluvionate. Inoltre, è in corso di valutazione anche l'impiego di Nave "San Marco" della Marina Militare.

Secondo quanto riporta Ansa: "A fronte delle 10.000 vittime dichiarate dalle agenzie umanitarie ufficiali come la Mezzaluna Rossa libica, la nuova drammatica stima di 20.000 morti è del direttore del Centro medico Al-Bayda, Abdul Rahim Mazi, citato dal Guardian. I morti accertati finora a causa delle inondazioni a Derna sono 3.800: lo hanno reso noto le autorità locali".