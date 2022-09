Alluvione nelle Marche: treni in ritardo di oltre 300 minuti, disagi anche nel Brindisino

BRINDISI - Tre treni diretti a Lecce e altri tre partiti da Lecce viaggiano con oltre quattro ore di ritardo a causa dell'alluvione che si è abbattuta nelle scorse ore nelle Marche che ha provocato l'esondazione del fiume Misa. Il traffico ferroviario fermo dalle 23.30 di ieri, giovedì 15 settembre, è stato ripristinato alle 7.30 di oggi.

Come si legge sul suto di Trenitalia i treni Alta Velocità e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 80 minuti. I treni InterCity Notte hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 380 minuti. I treni Regionali hanno subito cancellazioni e limitazioni di percorso.

Treni Alta Velocità e InterCity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• ICN 758 Lecce (18:31) - Milano Centrale (7:05)

• ICN 752 Lecce (19:50) - Milano Centrale (7:12)

• ICN 754 Lecce (20:25) - Torino Porta Nuova (9:25)

• ICN 757 Torino Porta Nuova (20:50) - Lecce (10:10)

• ICN 755 Milano Centrale (21:15) - Lecce (8:50)

• ICN 765 Milano Centrale (21:50) - Lecce (10:37)

Inoltre, come forma di attenzione commerciale, Trenitalia ha disposto il rimborso integrale dei titoli di viaggio per i passeggeri dei treni:

• ICN 755 Milano Centrale (21:15) - Lecce (8:50) in discesa da Rimini a Lecce

• ICN 757 Torino Porta Nuova (20:50) - Lecce (10:10) in discesa da Bologna Centrale a Lecce

• ICN 765 Milano Centrale (21:50) - Lecce (10:37) in discesa da Bologna Centrale a Lecce

A questi disagi si aggiungono quelli legati allo sciopero nazionale della durata di 8 ore, dalle 8:30 alle 16:30, del personale Tpl - Trasporto Pubblico Locale, proclamato dalle organizzazioni sindacali.