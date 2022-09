Incendi auto: nuova escalation a Brindisi, altri due episodi nella notte

BRINDISI – Una nuova escalation di incendi auto è in atto da un paio di giorni a Brindisi. Basti pensare che stanotte (domenica 11 settembre) altre due macchine sono andate a fuoco nel giro di un’ora l’una dall’altra.

Il primo incendio si è verificato in via Udine, al rione Cappuccini, dove le fiamme hanno investito una Bmw W6 parcheggiata in strada. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e la polizia. Circa un’ora dopo, intorno alle ore 3, sorte analoga è toccata a una Ford C-Max parcheggiata in via Emilio Gola, al quartiere Sant’Elia. Anche in questo caso le fiamme sono state domate dai pompieri. I rilievi sono stati invece effettuati dai carabinieri della compagnia di Brindisi. Da quanto appreso, non sono state rinvenute tracce evidenti di origine dolosa.

Altri due incendi si erano verificati la notte fra giovedì 8 e venerdì 9 settembre nella periferia di Brindisi, fra i rioni Santa Chiara e Sant’Elia. In almeno uno di quei due episodi sono state trovate tracce inequivocabili di una matrice dolosa. Quella stessa notte i poliziotti della Squadra Mobile hanno fermato un brindisino di 35 anni mentre si aggirava intorno a un’auto, al rione Sant’Angelo, con una bottiglia piena di benzina e uno stoppino artigianale di scottex. Le forze dell’ordine sono al lavoro per risalire alle cause di ognuno di questi incendi e, in caso di dolo, all’eventuale movente.