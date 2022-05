Altri tre veicoli a fuoco nella notte: danni anche a cavi e cabina elettrici

BRINDISI - Altri tre veicoli a fuoco nella notte a Brindisi. Danni anche a cavi Enel e cabina della pubblica illuminazione. Uno è divampato attorno alle 3 in via Romolo, le auto coinvolte sono una Renault Megane e una Fiat Panda. Sul posto oltre ai vigili del fuoco che si sono occupati di domare l'incendio, anche i carabinieri per i rilievi tesi alla ricostruzione dei fatti. La Megane, da cui sarebbe partito l'incendio, è intestata a una donna, la Panda a un uomo, era parcheggiata accanto. Non si esclude l'azione dolosa. Le fiamme hanno danneggiato anche, tubi del gas, cavi Enel e una cabina della pubblica illuminazione. Annerita la facciata del prospetto davanti cui erano parcheggiate e danneggiata la porta di ingress di un'abitazione. Nel stessa notte sono intervenuti i tecnici per il ripristino dell'elettricità nelle abitazioni. Mentre in mattinata il comando della Polizia locale si è occupato della riparazione della cabina contattando i tecnici Energeko.

Una Jeep Renegade è andata a fuoco anche in via Giovanni Battista Venturi al quartiere Perrino, procede la Polizia. L'incendio è divampato attorno alle 3.30.

Sale il bilancio dei veicoli andati a fuoco in città. L'ultimo risale al primo maggio, furono incendiati due furgoni intestati a una ditta di pulizie.